(AGENPARL) – Roma, 03 ott 2021 – Si attesta al 13,72% l’affluenza per le Amministrative, in base ai dati raccolti dal Viminale in 547 Comuni su 1.153. Alle precedenti elezioni del 5 giugno 2016, alle 12 la percentuale dei votanti era stata del 17,99%, ma si votò in un solo giorno.

