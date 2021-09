(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 AMMINISTRATIVE A SANTA MARIA CAPUA VETERE: I MODERATI (CON MIRRA) SI PRESENTANO ALLA CITTA’. LISTA COORDINATA DALL’INGEGNERE CARLO RAUCCI

Santa Maria Capua Vetere, 12 settembre 2021 – La lista dei Moderati per Santa Maria Capua Vetere, il movimento politico coordinato che – a livello provinciale – fa capo al presidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile della Regione Campania,Giovanni Zannini si presenta alla città. Lunedi 13 settembre alle ore 19, il coordinatore della lista, l’ingegnere Carlo Raucci, presenterà la squadra dei 23 candidati presso il comitato elettorale di corso Aldo Moro a sostegno della candidatura a sindaco dell’uscente primo cittadinoAntonio Mirra. Questi i componenti del gruppo dei Moderati per Smcv: Agostino Baldassarre, VincenzoBuonpane, Gerardo Capitelli, Concetta Carrillo, Raffaele Contestabile, Fabio De Lucia, Anna Maria Ferriero, Carla Fiordelise, Laura Sistina Donatelli Galluccio, Michele Merola, Pasquale Montesano, Giuseppina Napolitano, Gustavo Pugliese, Marica Raucci, Daniela Rauso, Daniela Rengone, Rosanna Rienzo, Emilia Rossi, Rosario Russo, Micaela Santillo, Carmela Sicilia, Noeni Toth Villani e Antonio Virgilio.«Voglio fare un grosso in bocca al lupo ai candidati nella nostra lista dei Moderati per Santa Maria Capua Vetere e al candidato sindaco Antonio Mirra, che, sono sicuro, saprà condurre alla vittoria finale la coalizione, grazie anche al fondamentale sostegno che arriverà dalla nostra lista» – aveva detto nei giorni scorsi Zannini – «I Moderati saranno determinanti nelle città più grandi, dove si vota con il sistema proporzionale, per il consenso che sapranno raccogliere le donne e gli uomini, i professionisti e gli imprenditori, i giovani ed i rappresentanti della società civile che abbiamo deciso di candidare»

