(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 25 maggio 2022

AMMINISTRATIVE 2022, ELLY SCHLEIN NEL LAZIO A SUPPORTO DEI CANDIDATE E CANDIDATI LOCALI. BONAFONI: DOPO VISIONE COMUNE, AL FIANCO DI CHI SCOMMETTE SU GIUSTIZIA SOCIALE E AMBIENTALE

“Sono molto contenta che Elly Schlein abbia deciso di venire nel Lazio per supportare candidate e candidati espressione del fronte progressista ed ecologista, nei comuni e nei territori al voto il prossimo 12 giugno. Da Rieti a Grottaferrata, da Lanuvio a Frosinone, domenica compiremo insieme un vero e proprio viaggio qui nel Lazio, per continuare a tessere quella rete che a marzo è stata protagonista di Visione Comune a Roma.

Sono convinta che sia proprio a partire dall’impegno di donne e uomini attenti alla giustizia sociale e ambientale e presenti a livello locale, che possiamo dare una risposta alle tante e ai tanti che chiedono oggi una rappresentanza politica nuova, credibile e di sinistra”. Così dichiara in una nota Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio.

Elly Schlein sarà a Rieti domenica mattina per partecipare ad un evento in supporto della lista T’Immagini che sostiene il candidato sindaco Simone Pietrangeli. Da Rieti raggiungerà poi Grottaferrata per incontrare il candidato sindaco Mirko Di Bernardo e la coalizione di centrosinistra, quindi si dirigerà a Lanuvio, dove nel primo pomeriggio sarà al fianco della candidata sindaca di Lanuvio Futura, Ilaria Signoriello. Infine, si dirigerà a Frosinone per un evento a sostegno della lista Frosinone Comune.

“Ringrazio Elly per la sua disponibilità – conclude la consigliera Bonafoni – Le elezioni di giugno sono per la nostra Regione un momento importante: dobbiamo battere una destra che continua a soffiare sulla paura e sulle disuguaglianze prodotte dalle politiche promosse negli ultimi decenni e aggravate dalla pandemia. E mobilitare quella parte del Paese che già oggi si batte per un futuro più giusto, attento ai diritti e alla sostenibilità sociale e ambientale. La presenza di Elly è un bel segnale di speranza anche per i nostri territori”.

🔊 Listen to this