Amianto. Serracchiani: serve rinnovato impegno nella lotta e nelle tutela della salute

“La ricorrenza del trentesimo anniversario della legge sul bando dell’amianto deve vedere un rinnovato impegno di tutto il Parlamento per una battaglia definitiva di eliminazione dalle nostre abitazioni e da tutti i posti di lavoro. Ce lo chiedono i 4.410 decessi all’anno certificati dall’Istituto Superiore della Sanità in una recente ricerca relativa al periodo 2010-2016 di cui è auspicabile la continuazione per gli anni successivi e la nuova Risoluzione del Parlamento Europeo dell’ottobre 2021 che impegna tutti gli Stati membri ad una massiccia azione di liberazione dai rischi mortali delle fibre di amianto e politiche più incisive sia per la cura delle patologie derivate che per un più forte indennizzo nei confronti delle vittime. E’ decisivo che, come avvenuto nel 1992, tutte le forze politiche siano capaci di esprimere un’azione unanime a tutela della salute dei cittadini. Su questi temi il gruppo del PD cercherà la massima collaborazione a partire dalle indicazioni presenti nella Risoluzione del parlamento europeo”.

Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

Roma, 28 marzo 2022