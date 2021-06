(AGENPARL) – Roma, 26 giu 2021 – Grazie alla Lega Salvini-Premier ed a Forza Italia è stato presentato oggi l’emendamento per rinviare gli adempimenti(Durc) per il rinnovo delle concessioni per il suolo pubblico degli ambulanti al 30 giugno 2023.

Confidiamo che l’emendamento che vede come primi firmatari il Capogruppo della Lega Angelo Tripodi, di Forza Italia Simeone di Forza Italia e di FDI Fabrizio Ghera, sia accolto e votato favorevolmente da tutto il consiglio regionale, visto il momento drammatico che sta passando la categoria degli ambulanti già fortemente in crisi nel periodo pre-covid e adesso ormai sul lastrico del fallimento per migliaia di imprese.

Responsabile Dipartimento Ambulanti Lega Salvini-Premier Lazio

Angelo Pavoncello