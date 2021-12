(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 AMBIENTE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): TUTELA MONTE SABOTINO BENE PER AMBIENTE E STORIA

“Apprendo con soddisfazione la notizia del riconoscimento del biotopo del Monte Sabotino, sopra Gorizia. Dopo anni di tentativi, viene finalmente riconosciuto il valore non solo naturalistico ma anche storico di uno dei teatri più sanguinosi della prima guerra mondiale e un luogo cardine per le vicende del confine orientale anche dopo il secondo conflitto, al punto che oggi è tagliato in due dall’ex confine. È uno dei simboli della città unica in due Stati, Gorizia Nova Gorica, che nel 2025 sarà Capitale europea della cultura e che anche sul Sabotino dovrà puntare”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

