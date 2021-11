(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://customer18919.musvc3.net/e/r?q=M4%3dC3M5N_1thu_B4_7vbs_GA_1thu_A9pcrTx.0v4xG2I.rJv_KfxY_UuA_1thu_A97Iu.48K7_KfxY_Uu_MZve_Xo9zF_1thu_B73V1UGQC_KfxY_Vp6u8_7vbs_H95JHAm._KfxY_VsL5U5YD8Ndn_KfxY_Vs8_1thu_B4_7vbs_H60LNBpX_7vbs_Ga7_KfxY_VsKy_KfxY_UKT6a.JBjaz_MZve_XjaJHCb_7vbs_H6m_KfxY_Vs_MZve_Wo_KDsLob%268%3d0aNVH%267%3d2P2OrX.w89%26D2%3daKZC%26E%3dFY%26w%3dWGdB%26H%3dFcDc4p6jNd%263%3d-TNcDTGX0a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

AMBIENTE, ON. BRAMBILLA: BENE PRESIDENTE BERLUSCONI SU TRANSIZIONE ECOLOGICA

“Nell’odierna intervista al “Corriere della sera” il presidente Berlusconi ribadisce la centralità e l’impegno di Forza Italia anche sui temi ambientali, che vanno sottratti ad ogni polemica di parte e a qualsiasi tentazione ideologica. I cambiamenti climatici, con il riscaldamento dell’atmosfera e degli oceani, sono fatti di cui non è possibile negare l’evidenza. È in gioco il futuro dell’umanità, il suo interesse comune. Ognuno deve fare la sua parte: Fi responsabilmente raccoglie la sfida e si colloca in prima fila per promuovere la transizione ecologica e accompagnare le nostre imprese verso l’obiettivo con politiche di sgravi e di incentivi”. Lo sottolinea l’on. Michela Vittoria Brambilla (Forza Italia), presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e dell’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali.

“Con convinzione e determinazione – prosegue l’ex ministro – sostengo da anni proprio questi temi. È arrivato il momento della loro attuazione. La pandemia da Covid-19 non ha fatto altro che innalzare il livello di allarme, dei cittadini, dei movimenti ambientalisti, dei governi, delle organizzazioni nazionali e sovranazionali. Ed ora abbiamo a disposizione molte più risorse che nel passato per realizzare un vero cambiamento. Dobbiamo generare sempre più energia pulita, difendere il nostro territorio dal degrado, le coste dall’innalzamento del livello dei mari, ripensare il modo di fare agricoltura e zootecnia, tutelare davvero la biodiversità e il patrimonio naturale, digitalizzare il Paese. In tutto questo vedo grandi opportunità di crescita. E non è un caso se, proprio nell’attuale fase storica, sta finalmente arrivando al traguardo la riforma costituzionale, per la quale mi batto da tre legislature, che introduce nella Carta la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, degli animali e specifica che l’attività economica “non può svolgersi in modo da recar danno alla salute, all’ambiente. Grazie al presidente Berlusconi per aver indicato con chiarezza la direzione da seguire”.

