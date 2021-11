(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 AMBIENTE: NEVI (FI), BENE BERLUSCONI, SGRAVI E INCENTIVI PER MODELLI SOSTENIBILI

“Il Presidente Berlusconi, nell’intervista odierna al Corriere della Sera, ancora una volta traccia la rotta da seguire per affrontare le sfide future che attendono il nostro Paese. Credo che uno dei passaggi fondamentali è l’attenzione mostrata al tema ambientale e la conseguente trasformazione dei sistemi produttivi, tra cui il modo di fare agricoltura, verso modelli più sostenibili. Questo processo di trasformazione, sacrosanto per la salvaguardia del pianeta, deve per forza di cose essere sostenuto con nuove e ingenti risorse da mettere a disposizione di chi fa impresa. Non possiamo lasciare le nostre imprese, anche quelle agricole, da sole di fronte a questa sfida che interessa il mondo intero. Condivido quindi il passaggio del Presidente Berlusconi quando indica nella politica di sgravi e incentivi affinché alla sostenibilità ambientale corrisponda anche quella economica e sociale”. Lo dichiara in una nota, Raffaele Nevi Responsabile Dipartimento nazionale Agricoltura Forza Italia

