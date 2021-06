(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 AMBIENTE, MAZZETTI (FI): NESSUNO TOCCHI LE CAVE DI MARMO IN TOSCANA. STOP A DELIRIO AMBIENTALISTA”

“Apprendo dalla stampa locale toscana, che gran parte del mondo ecologista apuano punterebbe il dito contro le politiche industriali della Regione Toscana che sarebbero, secondo gli ambientalisti, maggiormente orientate verso il profitto a scapito della tutela ambientale prendendosela con l’Ente Parco e i comuni apuani di Carrara, Massa, Garfagnana e Versilia. Comprendo che i controlli siano importanti e costanti da farsi per rispettare ambiente, ma guai se il tutto diventa “una caccia alle streghe”. Quando sento o leggo di certe dichiarazioni degli Ambientalisti non riesco a tacere. Si parla di abusi, di inquinamento ambientale per le Cave attuali. Ma questa gente che si riempie la bocca di accuse facili si rende conto di cosa sta dicendo? Chiudere oggi le Cave significa non solo uno schiaffo alla storia della nostra Regione, vuol dire mandare a casa senza lavoro centinaia di persone e quindi danneggiare contemporaneamente un’enorme quantità di famiglie. Tutto questo perchè? Per dare retta ai “Signori del NO” quelli che ad oggi fermano porti, infrastrutture, termovalorizzatori per il solo scopo cieco di aiutare l’ambiente. E chi lo dice che “loro” aiutano la natura e noi la danneggiamo? Dove sta scritto? Ditemelo…dimostratelo anzichè fare della bassa propaganda. Aveva ragione il compianto Sen. Giulio Andreotti quando affermava:” I Verdi sono come i cocomeri: verdi fuori ma rossi dentro.”.”.

Lo dichiara Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

“La Toscana si fonda su alcune certezze importanti, cari ambientalisti, le cave di marmo sono una di queste. Il Marmo delle Apuane è conosciuto e venduto in tutto il mondo. E’ una eccellenza locale che nessuno si deve permettere di mettere in discussione. Di questo passo grazie ai “Signori del NO” torniamo al medioevo o peggio ancora alla preistoria per mezzi e potenzialità. Chi pensa ostacolando lo sviluppo della nostra regione di fare un regalo alla natura, non ha capito niente. Noi di Forza Italia ci opporremo sempre.”, conclude.

