(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Ambiente, Meleo (M5S)-De Santis (LcR): “Su inceneritore anche Cgil, Legambiente, Europa Verde e Sinistra Civica Ecologista sono manipolo di nostalgici?”

“Ai colleghi consiglieri romani del Pd che ci accusano di voler ‘continuare a bloccare Roma’ rispondiamo: anche il sindacato Cgil, le varie associazioni ambientaliste con in testa Legambiente e i due partiti di maggioranza Europa Verde e Sinistra Civica Ecologista sono un ‘manipolo di nostalgici isolati’? No, perché nell’ultima nota fatta diffondere dai colleghi dem di loro proprio non si parla… Eppure esprimono la nostra stessa posizione riguardo all’inceneritore”.

Così in una nota congiunta i capigruppo in Campidoglio del M5S Linda Meleo e della Lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione Antonio De Santis.

🔊 Listen to this