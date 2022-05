(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 AMBIENTE, LUPARELLI (SCE): “ALLARGHIAMO DIBATTITO SU CICLO RIFIUTI. GESTIONE SIA INNOVATIVA E SOSTENIBILE”

Roma, 7 maggio 2022 – “A nome di Sinistra Civica Ecologista esprimo grande soddisfazione per l’iniziativa che abbiamo organizzato questa mattina sia per la partecipazione dei cittadini sia per la qualità degli interventi. Era fondamentale che il dibattito aperto sulla realizzazione del termovalorizzatore si arricchisse di altre voci autorevoli per portare avanti un punto di vista comune: la questione rifiuti non può essere affrontata con scelte che guardano al passato, senza una prospettiva realmente sostenibile e innovativa. Incontri come questo servono a fare chiarezza sul modello industriale proposto e sulle risorse utili per costruire un impianto che non risponde a quanto ci chiede l’Europa ed è destinato a rallentare quel processo virtuoso di raccolta e gestione che stenta a partire nella nostra città e a disperdere soldi pubblici che sarebbe al contrario necessario investire per un più moderno trattamento dei rifiuti.

Le forze politiche e le realtà sociali intervenute in questa sede hanno le idee chiare e hanno l’ambizione di poter cambiare strategia per migliorare il servizio, risanando Ama con nuove assunzioni, potenziamento dei mezzi e un nuovo piano industriale, e promuovendo l’economia circolare che è l’unica sfida da cogliere affinché Roma possa diventare una città pulita, salubre e sostenibile.

Invitiamo pertanto il sindaco Gualtieri a un rapido allargamento della discussione per arrivare a soluzioni più efficienti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, senza prescindere dalla partecipazione delle comunità e dei territori che hanno il diritto di avanzare anche la loro proposta in una grande alleanza attiva e costruttiva. Oggi inizia una fase decisiva di confronto di cui siamo fieri protagonisti per il futuro della città”.

Così Alessandro Luparelli, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista in Assemblea Capitolina durante l’iniziativa “La transizione giusta: oltre l’inceneritore, per un ciclo virtuoso dei rifiuti” che si è tenuta questa mattina al Laurentino.

