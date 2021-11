(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 AMBIENTE. GALLONE (FI): OK TUTELA IN COSTITUZIONE BELLISSIMA PAGINA STORIA NOSTRO ORDINAMENTO

“Con l’approvazione in terza lettura del ddl sull’inserimento in Costituzione della tutela dell’ambiente oggi abbiamo scritto una bellissima e importante pagina della storia del nostro ordinamento. Forza Italia è orgogliosa di aver dato il proprio contributo portando avanti questa battaglia iniziata già dal nostro ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo. Inserire la tutela dell’ambiente tra i principi della nostra Carta costituzionale è un passaggio fondamentale e necessario, considerando anche il particolare momento di evoluzione del nostro Paese verso la transizione ecologica e ambientale che coinvolge tutti noi, dai singoli, alle aziende e alle grandi comunità e che ci spinge verso radicali cambiamenti. Compito del legislatore è quello di agire in maniera saggia per tutelare e proteggere coloro che saranno pronti a questi cambiamenti e garantire un equilibrio tra le attività umane e l’ambiente in cui viviamo. In un momento che passerà alla storia per gli importanti summit dei grandi del Terra come il G20 e il Cop26 che discutono di ambiente e del nostro futuro la migliore risposta del Parlamento italiano arriva oggi e arriva dal Senato”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile del Dipartimento Ambiente del partito e capogruppo in Commissione Ambiente.

