mer 30 marzo 2022 Ambiente, Diaco (M5S): "Assessora Alfonsi diserta con pavidità commissione Trasparenza per sottrarsi a domande scomode"

“L’assessora Alfonsi ha paura e se la dà alle gambe disertando l’importante seduta della commissione Trasparenza richiesta per stamane dal sottoscritto, con all’ordine del giorno gli approfondimenti in merito alle problematiche relative alle discariche di servizio per la raccolta dei rifiuti e alla dislocazione dei biodigestori sul territorio comunale. Evidentemente l’assessora ha scelto deliberatamente di sottrarsi al confronto su una tematica su cui non si riesce proprio a rendere conto dell’operato della giunta Gualtieri davanti ai consiglieri capitolini di opposizione e di maggioranza. Ma probabilmente la Alfonsi aveva anche il terrore di sottoporsi a domande scomode rispetto a quanto prospettato da alcuni quotidiani in relazione alla probabile chiamata di Andrea Bossola, imputato per disastro ambientale, a direttore generale dell’Ama. Con Alfonsi e Gualtieri insomma non ci sono da aspettarsi né garanzia, né controllo, né trasparenza”.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della commissione Ambiente.