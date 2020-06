AMBIENTE. DE BONIS (MISTO): SUBITO ULTERIORI CONTROLLI SU IMPATTO ITALCEMENTI E COSTANTINOLI DI BARILE, PERCHE’ VALUTAZIONI DI RISCHIO COSI’ DIFFERENTI?

(AGENPARL) – lun 01 giugno 2020 Interrogazione

DE BONIS. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

in località Trasanello, a circa 3 Km in linea d’aria da Matera, è ubicato l’impianto Italcementi, che ha

una capacità produttiva di 400 mila tonnellate di clinker e 320 mila tonnellate di cemento per un totale

di 720 mila tonnellate;

e con Deliberazione della Giunta Regionale, di seguito DGR, n. 1197/2017, è stato rilasciato un

giudizio favorevole di compatibilità ambientale, comprensivo del parere favorevole di valutazione di

incidenza e riesame per l’A.I.A.- Autorizzazione Integrata Ambientale;

con la nuova autorizzazione è stata concessa la possibilità di utilizzo di 60 mila tonnellate di Css-

combustibile da utilizzare nel forno per produrre cemento. I valori emissivi sono quelli che prevede

il decreto del Ministero dell’ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 e Italcementi non ha avuto bisogno di

adeguamento perché già vi rientrava;

la cementeria Costantinopoli di Barile, al contrario, ha avuto bisogno di adeguamenti dell’impianto

per rientrarvi;

in merito ai valori emissivi, la soglia prevista per le polveri totali è stata abbassata da 30 mg/Nm³ a

10 mg/Nm³ e per NO2 da 500 a 450 mg/Nm³;

Italcementi aveva sottoscritto, ad ottobre 2011, un protocollo con il Comune di Matera, Provincia di

Matera, la Regione Basilicata e la supervisione dell’Arpab (Agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente in Basilicata). Nel protocollo era previsto l’istallazione di due centraline per la

misurazione della qualità dell’aria, impiantate e manutenute dal gestore e l’installazione di 4

deposimetri. Nel 2013 furono installate le due centraline dell’aria, che sono operative e 4 coppie di

deposimetri. Vennero effettuate 4 campagne di monitoraggio e l’ultima si è conclusa nella primavera

del 2016. L’A.I.A. ha recepito le prescrizioni relative all’utilizzo delle centraline dell’aria impiantate

con l’aggiunta della rilevazione in continuo delle emissioni di mercurio;

per quanto riguarda la cementeria Costantinopoli di Barile, l’impianto è in località Costantinopoli, a

meno di un chilometro da Barile e nel raggio di 1 km vi sono scuole, ad una distanza di poco superiore

ai 2 Km vi è il centro abitato di Rapolla e di Rionero in Vulture. Il Parco Regionale del Vulture

lambisce l’impianto con la zona 2 e a ridosso della cementeria vi è il complesso industriale INECO

Srl che è autorizzato per l’attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5-R10) di rifiuti non

pericolosi. Le cave sono a ridosso del centro abitato. L’impianto ha una capacità produttiva di 590

mila tonnellate di clinker. Con la nuova autorizzazione è stata concessa la possibilità di utilizzo di 50

mila tonnellate di Ccs-rifiuti e 10 t di Css-combustibile;

con DGR 1113/2018 sono state approvate delle modifiche non sostanziali all’A.I.A. delle quali la più

significativa, che si discosta da Italcementi, è l’emissione in atmosfera del monossido di carbonio che

passa da 600 mg/Nm3 a 1500 mg/Nm3. Inoltre, il 17/5/2019 la direzione del cementificio di

Costantinopoli di Barile ha presentato istanza di modifica non sostanziale per una serie di proroghe

circa l’installazione della centralina di monitoraggio della qualità dell’aria, l’installazione delle

postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche con nuova disposizione dei deposimetri (da

evidenziare che Italcementi ne ha impiantate due di centraline per l’aria) e una richiesta di proroga

per la presentazione del progetto relativo al trend di inversione dell’utilizzo del Ccs-rifiuto a favore

del Css-combustibile. I termini sono stati così prorogati al 19/2/22;

inoltre, sulla attività di monitoraggio eseguita negli ultimi due anni, da quando cioè i cementifici sono

stati autorizzati a bruciare Css-combustibile ed hanno ricevuto le nuove deliberazioni dall’A.I.A.,

emerge che il Comune di Barile non ha adottato il piano previsto dal DPCM 14/11/97, che recepisce

la legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) ed è fermo ancora ai limiti previsti dal

DPCM 1/3/91. Dalla verifica di alcuni rapporti di prova degli autocontrolli eseguiti è scaturito che

circa le raccomandazioni sulla qualità dell’aria di Arpab, più volte reiterate, si evidenziavano ancora

carenze o errori di metodo per la determinazione di alcune matrici ambientali. Solo nell’ultima verifica

del dicembre 2019 non è stata rilevata alcuna anomalia;

un elemento di novità introdotto di recente in Basilicata è il Piano di Ispezione Ambientale della

Regione, relativo alle istallazioni soggette ad A.I.A. Introdotto con DGR n. 771 del 30/10/2019 è

relativo al primo ciclo di ispezioni da effettuarsi nel triennio 2020 – 2023. Il piano riguarda le 53

istallazioni presenti in Regione e soggette ad A.I.A. Per ciascuna istallazione è individuato un indice

di rischio che va da 0 a 10 (in pratica da 0 a 3 rischio basso, da 3 a 6 rischio medio, da 6 a 10 rischio

alto). Sulla base della classe di rischio il periodo tra le due visite ispettive è determinato in 3 anni per

la classe di rischio bassa, 2 anni per quella media ed 1 anno per quella alta. Pertanto, gli intervalli

previsti in precedenza sono stati annullati e valgono quelli dei piani ispettivi;

tuttavia, malgrado il cementificio di Costantinopoli di Barile sia a ridosso di due centri urbani e sia

inserito in un’area dove vi sono produzioni pregiate quali olio e vino, ha un indice di rischio valutato

in 2,59 (rischio basso e frequenza ispezioni triennale), mentre Italcementi, che è posto ad una distanza

maggiore dal centro urbano, il territorio limitrofo è privo di colture pregiate ed ha un giudizio

favorevole di compatibilità ambientale, ha un indice di rischio valutato in 6,07 (rischio alto e

frequenza ispezioni annuale),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia procedere ad eseguire ulteriori controlli sui due cementifici citati

affinchè ci sia effettivo rispetto dell’ambiente;

se intenda fornire all’interrogato spiegazioni circa le differenti valutazioni del rischio, visto che

Italcementi, nonostante abbia un giudizio favorevole di compatibilità ambientale, è posta a 6,07 nella

valutazione del rischio, mentre la cementeria di Costantinopoli di Barile, vicina ai centri urbani e ai

territori coltivati è posta a 2,59 nella valutazione del rischio.

🔊 Listen to this