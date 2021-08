(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 AMBIENTE: CAON (FI), CONTRO CONSUMO SUOLO LEGGE PER LE LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI ESISTENTI

“I dati parlano chiaro. Secondo l’Ispra, l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la provincia di Padova è in vetta alla triste classifica, in Veneto, per il consumo di suolo. Il capoluogo e i comuni della cintura sono quelli dove la superficie è maggiormente occupata da immobili abitativi e industriali. Non solo, proprio Padova e due comuni limitrofi, Albignasego e Vigonza sono quelli che hanno incrementato maggiormente le porzioni di suolo consumato. Si parla di 11 ettari scomparsi in un anno per Padova, 7,8 ettari per Albignasego, 6,8 ettari per Vigonza. Sono numeri che non possono non far riflettere, a prescindere da quale sia la sensibilità ambientale di ognuno. Vivo in uno di questi comuni, Vigonza, e mi sono accorto di come sia cambiato in questi ultimi anni. Allo stesso tempo non credo in approcci punitivi, nei divieti di costruzione”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Roberto Caon.

“Penso che tra le esigenze degli imprenditori e dei lavoratori del settore delle costruzioni e tra quelli ambientali. In parlamento — ricorda Caon — è stata depositata la mia legge che, ispirandosi alla Tremonti, prevede l’esclusione fino al 50% dell’imponibile per la ristrutturazione di immobili strumentali, fino all’ammortamento totale delle spese sostenute. È un modo per far ripartire il settore edilizio – ancora provato dalla crisi del 2008 – laddove ce n’è più bisogno, cioè nel recupero e nel riammodernamento degli immobili industriali e turistici. Il tutto senza occupare un metro quadro in più di non costruito. Il settore produttivo veneto ha bisogno di strutture all’avanguardia, il comparto edilizio ha le competenze e le maestranze per farlo, la nostra regione ha bisogno di rimanere verde. Queste tre esigenze non sono in contrasto, ma possono andare d’accordo. Sono convinto che il governo Draghi, come già manifestato nelle linee guida del Pnrr, condivida questa mia convinzione”.

