(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 Ambiente, ad aprile parte il progetto educativo promosso dall’associazione Ripensiamo Roma

Partirà ad aprile il progetto“Ripensiamo Ambiente”con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini presenti sul territorio laziale l’importanza delle moderne tecnologie legate altrattamentoe allosmaltimento dei rifiuti urbanie di quellispeciali.

L’iniziativa promossa dall’associazione Ripensiamo Romacon il patrocinio diAtia Iswa Italia, l’associazione che riunisce le imprese, i professionisti e gli Istituti di ricerca che operano nel settore della gestione dei rifiuti, e la collaborazione dell’associazione Amici della Terrae dellaFondazione Italia Sostenibile, prevede visite guidate presso gli impianti di gestione dei rifiuti delLazio, della Campania, dell’Umbriae dell’Emilia-Romagnacon sessione formative e di approfondimento, oltre a un innovativo servizio di formazione e orientamento al lavoro indirizzato ai più giovani.

I destinatari delprogetto educativosono i soci delle realtà promotrici, gli studenti universitari, che con la partecipazione agli eventi potranno beneficiare del riconoscimento dicrediti formativi universitarie gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie superiori. Il calendario delle visite agli impianti, che verrà comunicato nei prossimi giorni in una conferenza stampa, prevede appuntamentifino a dicembre2022.

“Siamo partiti dal presupposto che il tema dell’ambiente è complesso e non può essere affrontato con unapproccio semplicistico e ideologico. Ci proponiamo di diffondere una nuova cultura dell’ambiente, che superi il pregiudizio di un certo ambientalismo catastrofista e anti-imprese, promuovendo attivamente la conoscenza di tutte quelle tecnologie innovative che rispettano l’ambiente e la salute pubblica” ha spiegatoDonato Bonanni, presidente di Ripensiamo Roma.

“Dobbiamo cambiare atteggiamento e fidarci della relazione stretta tra l’ambiente e l’innovazione tecnologica. Senza quest’ultima è impensabile tutelare ogni aspetto legato all’ambiente. In questo senso lo slogan della nostra associazione è ‘Conoscere per deliberare’”, ha concluso Bonanni.