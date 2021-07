(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 AMBIENTE. 7 LUGLIO VIDEOCONFERENZA FLAI CGIL, “Porre fine all’utilizzo del glifosato e costruire un’agricoltura sostenibile”

Mercoledì 7 luglio, ore 14.30, in diretta sulla pagina Fb della Flai Cgil, verrà trasmesso l’incontro sull’utilizzo del glifosato, l’erbicida più diffuso al mondo, impiegato per eliminare le piante infestanti e indesiderate, agendo in modo non selettivo.

Persone, piante e animali possono essere esposte in molti modi al glifosato e ai prodotti commerciali che lo contengono, sia per esposizione diretta durante le applicazioni in agricoltura e nel giardino, che attraverso l’acqua, le bevande e gli alimenti.

La Flai Cgil Nazionale insieme ad Associazioni ambientaliste e ad Associazioni di produttori biologici, ritiene necessario iniziare la campagna per impedire il rinnovo, da parte della Commissione Europea e degli Stati membri, dell’uso del glifosato oltre il 15 dicembre 2022, data entro cui l’Europa aveva concesso l’uso dell’erbicida per poi valutare un’ulteriore proroga.

Il 7 luglio ne discuteranno: Pietro RUFFOLO, Responsabile politiche europee FLAI CGIL Nazionale; Dott.ssa Fiorella BELPOGGI, Direttrice scientifica ISTITUTO RAMAZZINI; Tiziano QUAINI, Coordinatore regionale Associazione Veneta produttori biologici e biodinamici – AVEPROBI; Maria Grazia MAMMUCCINI, Presidente FEDERBIO; Angelo GENTILI, Responsabile agricoltura LEGAMBIENTE Nazionale; Enrico SOMAGLIA, Vice Segretario Generale EFFAT.

Concluderà i lavori Giovanni MININNI, Segretario Generale FLAI CGIL Nazionale.

Roma, 5 luglio 2021

🔊 Listen to this