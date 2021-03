AMBASCIATORI DELLA PARTECIPAZIONE, QUESTA SERA IL SETTIMO INCONTRO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

(AGENPARL) – gio 11 marzo 2021 personalizzare le comunicazioni.

Il trattamento dei dati da parte di Associazione Rousseau, si basa sul

legittimo interesse di garantire una corretta comunicazione nell’ambito

delle attività svolte dall’Associazione Rousseau, in qualità, a seconda

della specifica condizione, di titolare o responsabile del trattamento dei

dati personali. L’ Associazione Rousseau si impegna a inserire, per la

durata della finalità, nella propria lista di destinatari dei propri

comunicati stampa solo le persone che abbiano manifestato interesse verso

le attività svolte da Associazione Rousseau o che siano giornalisti

professionisti specialisti nei temi di interesse di Associazione Rousseau.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti, riguardanti

l’acceso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,

la portabilità dei dati, l’opposizione, di reclamo ad un’autorità di

controllo, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Per garantire il corretto

esercizio dei diritti, l’interessato dovrà rendersi identificabile in

maniera inequivocabile inviando una mail all’indirizzo

—

In ottemperanza al D. Lgs. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679 in materia

di protezione dei dati personali, le informazioni ivi contenute hanno

natura strettamente personale e sono indirizzate esclusivamente al

destinatario indicato. Qualora abbia ricevuto questa e-mail per errore, La

invito cortesemente ad avvertire immediatamente il mittente e a distruggere

il presente messaggio. Tenga presente che qualsiasi uso, riproduzione o

presente e-mail alcuni Suoi dati personali (nome, cognome, e-mail) possono

essere trattati dall’Associazione Rousseau, in qualità, a seconda dello

specifica condizione, di titolare o responsabile del trattamento dei dati

personal. Precisiamo infine che la presente casella di posta elettronica

non è ad uso personale e le eventuali risposte potranno essere conosciute

nell’organizzazione di appartenenza del mittente.

In compliance with

Legislative Decree 196/03 and EU Regulation 2016/679 on the protection of

personal data, the information contained therein is of a strictly personal

nature and is addressed exclusively to the indicated recipient. If you have

received this e-mail by mistake, please inform the sender immediately and

personal data (name, surname, e-mail) may be processed by Associazione

Rousseau., as Data Controller or Data Processor of the processing of

personal data. Finally, we point out that this e-mail address is not for

personal use and any answers may be known in the organization to which the

sender belongs.

