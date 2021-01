AMAZONIA 1 – EVOLUçãO DA CAMPANHA DE LANçAMENTO

(AGENPARL) – SãO JOSé DOS CAMPOS (BRASIL), mar 26 gennaio 2021

Notícia

São José dos Campos-SP, 25 de janeiro de 2021

Após trinta dias de atividades na base de lançamento de SHAR, em Sriharikota na Índia, a equipe técnica do INPE concluiu as atividades de preparação exclusivas do satélite Amazonia 1. Nesse período, o Amazonia 1, que foi transportado separado em dois containers, um para o módulo de serviço (PMM) e outro para o módulo de carga útil, foi re-integrado e testado com sucesso para garantir o funcionamento das interfaces entre os módulos e seus subsistemas, além da funcionalidade geral do satélite. A conclusão das atividades exclusivas do satélite se completa com a instalação e finalização das mantas térmicas (MLI), que fazem parte do controle térmico do satélite. Essa atividade foi concluída em 23 de janeiro de 2021, possibilitando assim que o Amazonia 1 esteja apto para realizar as atividades conjuntas com o lançador PSLV. A primeira delas é a verificação de interface elétrica (cabo umbilical), instalação do sistema de separação, enchimento do tanque de hidrazina e, posteriormente, a integração com o veículo lançador. Até o momento, todas as atividades planejadas estão sendo executadas conforme o cronograma e concluídas com sucesso e o Amazonia 1 segue seu caminho rumo ao lançamento.



Figura 1 – Amazonia 1 com MLI instalado



Figura 2 – Amazonia 1 no hall de integração na base de lançamento de SHAR, na Índia.

© Todas as matérias e imagens poderão ser reproduzidas, desde que citada a fonte.

Fonte/Source: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5663