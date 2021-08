(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 NOTA STAMPA

AMATRICE, RINVIATO CONCERTO BRANDUARDI

A causa di un sospetto caso di contagio Covid-19 all’interno del service audio, è stato deciso – di comune accordo tra tutte le parti coinvolte nell’organizzazione – di rinviare a data da destinarsi il concerto di Angelo Branduardi, previsto per oggi ad Amatrice, per ovvi motivi precauzionali e di tutela della salute degli spettatori, degli artisti, dei tecnici e del personale della Croce Rossa Italiana.

In questa fase di pandemia, in cui il rischio di contagio è ancora alto, abbiamo tutti il dovere civico di tenere alta la guardia e anteporre la tutela della salute a qualunque altro interesse.

