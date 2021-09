(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 AMA, POLITI – CERQUONI (LEGA): QUALE RISANAMENTO? ROMA E’ UNA GIUNGLA DI RIFIUTI.

Roma, 16/9/2021 – “La Raggi parla di risanamento dell’azienda AMA, nonostante le perdite di bilancio evidenziate dalla Corte dei Conti, ma i cittadini della Capitale si chiedono da cosa si evince che l’Azienda sia

stata risanata. Purtroppo la Capitale è invasa ormai da tempo dai rifiuti che non fanno nessuna differenza tra quartieri storici del centro e realtà periferiche. Inoltre da mesi si è affacciato un nuovo fenomeno: le

erbacce e i cespugli che nascono spontaneamente sui marciapiedi, ai lati delle strade e in mezzo alle piazze. Il motivo è molto semplice, da gennaio Ama ha cancellato il servizio di diserbo delle strade, per

risparmiare. Si sarebbe dovuto provvedere con una gara di affidamento del servizio, ma così non è stato. Pertanto a tutt’oggi, esauriti i fondi nei vari municipi, il diserbo a Roma non si può fare, i rifiuti non

si raccolgono e la differenziata è un sogno che si allontana. Questo è quello che sta accadendo a Roma, questa è la realtà dei fatti al netto di tutta la propaganda elettorale che possano fare i cinque stelle. Roma

merita la verità”.

Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi e Flavia Cerquoni candidati Lega all’Assemblea Capitolina.

