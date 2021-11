(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 ALTOPASCIO SI TINGE DI BLU E SI RIEMPIE DI LIBRI

PER I DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

L’amministrazione comunale ha annunciato la volontà di intraprendere il percorso che porterà Altopascio a essere città Unicef amica dei bambini e degli adolescenti

Altopascio, 22 novembre 2021 – Grande successo per #Dirittiallestorie, l’iniziativa che fino a ieri, domenica 21, ha coinvolto il comune di Altopascio con la settimana nazionale di Nati per leggere. Il gruppo consolidato di volontari lettori del territorio, gli operatori della Biblioteca comunale “A. Carrara” e gli educatori dei servizi prima infanzia, infatti, hanno accolto i piccoli altopascesi e le loro famiglie per farli immergere in un mondo di storie, condivisione, scoperte. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la bellezza della lettura, l’amore per i libri e per le storie e fortificare i rapporti anche tra genitori e figli. Questa, infatti, è la missione del gruppo Nati per Leggere Altopascio che, insieme all’associazione Alchemia Teatro e con il supporto della Biblioteca, del nido “Primo Volo”, dei servizi educativi e dell’amministrazione comunale, organizza continuativamente iniziative e occasioni sul territorio. Ad Altopascio, riconoscendo l’importanza dei primi 1.000 giorni di vita, la Settimana NpL è stata rivolta alla fascia di età da 1 a 3 anni, coinvolgendo i bambini, i genitori e gli educatori del Nido d’Infanzia “Primo Volo” con 3 appuntamenti pomeridiani. Tre pomeriggi, in cui la pratica quotidiana delle letture con i bambini al nido è stata condivisa con i loro genitori o anche nonni, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid. I tanti partecipanti sono stati suddivisi in gruppi e accolti dagli instancabili volontari ed educatori, ai quali va il ringraziamento del Comune di Altopascio.

La settimana è poi culminata sabato 20 con l’evento nella biblioteca comunale e con l’accensione di blu del palazzo comunale, in piazza Vittorio Emanuele, per la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nell’occasione, infatti, il sindaco Sara D’Ambrosio e la presidente del consiglio comunale, Rina Romani, hanno annunciato la volontà dell’amministrazione di intraprendere il percorso che porterà Altopascio a essere città Unicef amica dei bambini e degli adolescenti.

