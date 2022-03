(AGENPARL) – mar 01 marzo 2022 ALTOPASCIO SI MOBILITA PER IL POPOLO UCRAINO

Fino al 3 marzo le sedi delle associazioni altopascesi faranno da base per raccogliere i prodotti

Altopascio, 1 marzo 2022 – Altopascio solidale. Altopascio vicina al popolo ucraino. Nella cittadina del Tau, infatti, sotto il coordinamento dell’amministrazione comunale e dell’assessore alle politiche sociali, Valentina Bernardini, e grazie alla rete del terzo settore presente nel paese, si è creata una vera e propria rete di aiuto e supporto per reperire materiale da mandare in Ucraina. Un’iniziativa sviluppata in sinergia e a supporto di quanto sta accadendo anche a livello lucchese e provinciale.

Tante, infatti, le associazioni del territorio che si sono messe a disposizione per raccogliere ciò di cui i cittadini ucraini hanno più bisogno: kit sanitari (quelli di primo soccorso), bende, coperte, calze pesanti, calzini, scatolame e cibo a lunga conservazione, tappetini da ginnastica.

Fino al 3 marzo chiunque può contribuire consegnando il materiale direttamente nelle sedi di: Misericordia di Altopascio, Fratres di Altopascio, Fratres di Spianate, Auser Altopascio, Caritas di Marginone, Badia, Spianate e Avis Altopascio.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare le associazioni di volontariato o l’Urp del Comune: 0583.216455.