Assen, 23 Aprile 2022

Federico Caricasulo 5° in Gara1

Qualifiche e gara soddisfacenti per Federico Caricasulo, partito quarto e giuto quinto al traguardo dopo aver a lungo lottato con i migliori. Ancora alle prese con un gap da colmare nei confronti di Yamaha e Kawasaki, il rider Althea Racing ha comunque di mostrato di aver recepito al meglio i cambiamenti effettuati sulla moto e sulla strategia di gara, riuscendo davvero a metterci del suo per stare vicino ai piloti che si giocano il podio. Il feeling per la giornata di domani è positivo e il gruppo di lavoro si aspetta miglioramenti.

E’ stata sicuramente una giornata positiva, sia per le qualifiche che per la gara. In merito alle qualifiche sono contento perché abbiamo dimezzato il gap che avevamo ad Aragon ed in gara è andata anche meglio. Per oggi non è andata affatto male. Abbiamo qualche aspetto da rivedere per domani, per fare un ulteriore step, ma la strada è quella giusta.

Quello di oggi, almeno per il momento, è un ottimo risultato. Siamo partiti in quarta posizione e non è male ma soprattutto abbiamo raggiunto un livello di competitività che con quello che abbiamo è abbastanza soddisfacente. Certo ci manca qualcosa per essere al top. La differenza non è eccessiva dal punto di vista del giro secco, ma si inizia a vedere sul passo, dato che Yamaha e Kawasaki sono più veloci di noi.

Abbiamo raccolto buoni punti e dobbiamo lavorare per gradi, quindi credo di poter affermare che siamo sulla strada giusta anche se c’è tanta competizione.

Questo è un aspetto positivo ma la situazione sarebbe ancora migliore se ci dessero la possibilità di lottare ad armi pari.

Per adesso, al di là di quello che dicono gli organizzatori, il regolamento ci penalizza perché la moto è molto limitata, specialmente in uscita di curva, dove potrebbe invece dare il meglio.

E’ vero che c’è una Ducati sul podio (a cui faccio i complimenti), ma il risultato non fotografa la situazione reale. Anche nelle migliori condizioni, con la situazione che ci hanno imposto, non saremmo mai in grado di competere per la vittoria. A nostro avviso non sono state fatte simulazioni che rispecchino la reale situazione sul campo. E’ fastidioso anche doverlo ripetutamente segnalare.

