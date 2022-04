(AGENPARL) – dom 24 aprile 2022 [View this email in your browser](https://mailchi.mp/althearacing.com/althea-racing-world-supersport-assen-domenica?e=d37a33a83d)

Assen, 24 aprile 2022

Caricasulo combattivo e sfortunato in gara2

Gara2 sfortunata, ad Assen, per Althea Racing e Federico Caricasulo, subito in testa al via con una partenza incredibile ma poi out per aver cercato di forzare per rimanere con i migliori dopo aver avuto problemi di accelerazione. Il regolamento ancora penalizza le Ducati in pista, in quanto rende necessario forzare più di quanto spesso sarebbe opportuno. L’aspetto positivo è che il team ha lavorato bene e che Federico ha l’atteggiamento di chi vuole lottare per le posizioni che contano. Lavorare costantemente per migliorarsi è l’unico modo per ottenere risultati concreti.

Abbiamo fatto qualche modifica e siamo partiti molto bene tanto che al primo giro ero primo.

Purtroppo patiamo molto in accelerazione e ho perso qualche posizione per questo motivo. Ho cercato di rimanere attaccato almeno all’altra Ducati ma abbiamo ancora delle carenze a cui ho cercato di rimediare in altri modi. Ho spinto un po’ troppo in percorrenza al t1 e mi si è chiuso l’anteriore.

Rispetto ad Aragon abbiamo fatto un grandissimo step a livello di ciclistica. Ci manca ancora un po’ di accelerazione per poter rimanere con i migliori.

Gara due sfortunatissima. Una caduta per Federico che, dico la verità, mi ha colpito molto per la concentrazione e la determinazione che ha avuto in partenza portandosi in testa alla gara. Ci manca ancora qualcosa per poterci giocare il podio, non sicuramente la vittoria, dato che la dotazione tecnica che abbiamo rispetto ai nostri avversari è troppo inferiore. Se non cambierà qualcosa subito, significherà aver voluto disattendere le mie aspettative e quelle di tutti i Ducatisti che vedevano in questa moto una soluzione competitiva per giocarsi la vittoria, dato che i piloti Ducati non hanno, al momento, nulla da invidiare ai loro avversari. Secondo me il regolamento è da rivedere il prima possibile altrimenti si rischia di falsare lo spettacolo e il campionato, dando un’immagine non troppo seria di questa categoria. Chi deve farlo lo faccia subito perché ci sono Case, sponsor, persone, che si impegnano molto e sprecano energie. Sono contento del lavoro della squadra e per quanto riguarda Federico, so che ci ha provato. Questo è l’atteggiamento di un pilota che vuole stare davanti. In questo modo di vedere le corse, ci sono anche le cadute che fanno parte del gioco di chi vuole essere competitivo. Speriamo che nel prossimo week end di gara cambi qualcosa.

