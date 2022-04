(AGENPARL) – mar 05 aprile 2022 ALPINI: GASPARRI (FI), GIORNATA NAZIONALE ONORA SACRIFICIO E ALTRUISMO

In questi giorni stiamo riscoprendo drammaticamente quanto le forze armate siano fondamentali per l’indipendenza di una nazione. Forza Italia vota convintamente a favore dell’istituzione della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, ma invita a riflettere sempre sui sacrifici di ieri e su chi porta la divisa oggi, sui loro diritti, sulla loro essenzialità. Già nella scorsa legislatura avremmo voluto approvare una legge più ampia, che includesse il ricordo e la memoria di tutti i nostri militari e forze dell’ordine cadute per difendere la nostra sicurezza e la nostra Patria. Oggi approviamo una legge che rende onore agli alpini, presenti sempre in ogni momento difficile della storia del nostro Paese con generosità e altruismo ma che furono tra i più pesantemente colpiti sul fronte russo nella tragica battaglia di Nikolajewka: partirono su 200 treni, ne servirono appena 17 per riportare i nostri soldati in Italia. Con questa legge abbiamo quindi avviato una discussione morale e culturale sull’importanza delle forze armate, augurandoci che presto il sacrificio di tutti i corpi dello Stato ricevano il doveroso riconoscimento per il passato ma soprattutto per il presente.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula in occasione dell’istituzione, il 26 gennaio, della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this