(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 ALPINI, CROATTI (M5S): ADUNATA RIMINI NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETA’ E DELLA PACE

Roma, 8 maggio – “Rimini ha accolto le Penne Nere che dal 5 maggio stanno emozionando la città e regalando tanta allegria. Quest’anno l’Adunata è ancora più ricca di significato perché ricorre il 150° anniversario della nascita del Corpo degli Alpini, oltre che i 100 anni di vita dell’Associazione. Essere alpini, oggi come allora, significa rappresentare i valori di spirito di corpo, senso di appartenenza alla Patria e solidarietà verso gli altri. Solidarietà, ad esempio, ampiamente dimostrata anche in questi due anni di pandemia. Oggi, purtroppo, attraversiamo nuovamente un periodo di morte, odio e distruzione in Ucraina a seguito dell’invasione della Federazione Russa. Tutto questo a distanza di quasi 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e il ricordo va inevitabilmente ai soldati italiani che ne sono rimasti vittime. Nonostante questo, voglio leggere un sentimento di pace nella 93° edizione che si sta svolgendo: Rimini è stato luogo di una proposta di matrimonio in riva al mare, da parte del giovane alpino di 32 anni Andrea Metelli alla fidanzata Gloria Malvicini, entrambi del bresciano, e la risposta è stata un “Sì”. Un augurio di cuore ai futuri sposi. Grande cuore, coraggio e dedizione. Voglio concludere con il motto di questa Adunata: ‘Pronti per altri 100 anni’.”

Lo ha dichiarato il senatore cinquestelle riminese Marco Croatti.

