sab 14 maggio 2022 Alpini, Cangemi (Lega) "Basta fango su Corpo fiore all'occhiello delle Forze Armate e del Paese"

Roma, 14 mag. – “Ogni forma di molestia è intollerabile e da condannare . Ma gettare discredito su un Corpo come quello degli Alpini è inaccettabile. Il Valore è stato conquistato nel tempo, sul campo, nelle due guerre mondiali, negli aiuti alle popolazioni terremotate e con i tanti gesti di solidarietà compiuti. Le adunate annuali sono un momento importante non solo per tutte le Penne nere, ma anche un momento di partecipazione e coinvolgimento popolare ed un esempio di sano e nutriente patriottismo. Gli attacchi beceri subiti in questi giorni sono a dir poco vergognosi. Basta fango: le generalizzazioni sono davvero intollerabili. Noi siamo schierati da sempre con i nostri Soldati. Ieri, oggi, domani.

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi

