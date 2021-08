(AGENPARL) – Roma, 27 agosto 2021 – 95 afgani sono stati uccisi negli attentati suicidi di giovedì fuori dall’aeroporto internazionale di Kabul, secondo quanto riportato venerdì dall’Associated Press citando un funzionario, poiché molti paesi si sforzano di evacuare i propri cittadini dopo la presa del potere da parte dei talebani nell’Afghanistan.

Il funzionario, parlando a condizione di anonimo, ha detto ad AP che il bilancio delle vittime effettive è ancora più alto. Con 13 membri del servizio militare americano morti, secondo il Pentagono, si ritiene che almeno 108 persone siano state uccise.

Una delle due bombe è esplosa all’ingresso dell’Abbey Gate dell’aeroporto di Kabul e un’altra al vicino Baron Hotel, ha confermato il Pentagono. L’hotel è servito in passato come punto di ritrovo per i cittadini americani per il salvataggio e l’evacuazione, secondo quanto riportato dai media americani.

Gli attentati, per i quali un affiliato del gruppo dello Stato Islamico chiamato ISIS-K ha rivendicato la responsabilità attraverso il suo sito web di notizie, sono avvenuti pochi giorni prima della scadenza del 31 agosto per il ritiro delle forze armate statunitensi dall’Afghanistan mentre diminuisce le caotiche operazioni di evacuazione dell’aeroporto.

ISIS-K, chiamato anche Stato Islamico Khorasan, ha un rapporto ostile con i talebani.

L’aeroporto internazionale di Kabul è stato invaso da persone che cercavano di fuggire dai talebani, un gruppo islamista tornato al potere all’inizio di questo mese dopo essere stato cacciato dalle forze guidate dagli Stati Uniti nel 2001.

I talebani, che hanno controllato l’Afghanistan dal 1996 al 2001, hanno promesso di difendere i diritti delle donne “nel quadro dell’Islam”, sebbene persistano le possibilità che le libertà potranno essere stabilite dalla loro rigorosa attuazione della legge della sharia.

Gli Stati Uniti hanno iniziato la guerra in Afghanistan in risposta agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, da parte dell’organizzazione di al-Qaeda, che era assecondata dai talebani.

L’anno scorso, l’amministrazione dell’allora presidente Donald Trump ei talebani hanno concordato un completo ritiro delle truppe americane entro il 1 maggio di quest’anno in base a un accordo di pace raggiunto tra di loro.

Ma l’attuale presidente Joe Biden, che si è insediato il 20 gennaio, aveva detto che sarebbe stato difficile realizzare la cronologia.

Ad aprile, Biden ha annunciato che ritirato tutte le truppe statunitensi dall’Afghanistan entro l’imminente 20° anniversario degli attacchi terroristici, dicendo che era “tempo di porre fine alla guerra più lunga d’America”. A luglio, la scadenza è stata spostata al 31 agosto.

Ma quando i talebani hanno conquistato città dopo città prima di prendere il controllo di Kabul il 15 agosto, le forze di sicurezza afghane sono crollate nel giro di pochi giorni e il presidente Ashraf Ghani ha lasciato il paese.