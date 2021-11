(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 [Facebook](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=066dbaf120&e=f3004cd878)

ALMARIVA

“FA FREDDO ANCHE AL MARE”

IL NUOVO, RIFLESSIVO SINGOLO DELLA BAND VENETA

“Fa freddo anche al mare” è il nuovo singolo della giovane band trevigiana Almariva uscito il 22 Ottobre.

Il pezzo esprime le sensazioni di disagio, insicurezza e instabilità che si possono provare in una situazione di felicità apparente attraverso metafore per far arrivare il concetto all’ascoltatore.

Le parole del testo vogliono al contempo mandare un messaggio positivo: è fondamentale affrontare le proprie paure e fragilità, evitando che esse finiscano per prevalere.

La canzone consolida lo stile eclettico ed orecchiabile degli Almariva, che riescono ancora una volta a valorizzare la loro freschezza e originalità.

Gli Almariva nascono nel 2019 in provincia di Treviso.

La formazione attuale vede Daniele Favaretto alla voce, Matteo Libralesso alla chitarra, Federico Lo Nigro alle tastiere, Lorenzo Finotto al basso e Daniele Castagnino alla batteria.

La band lavora su ogni canzone con molta cura dei dettagli e una particolare attenzione a soddisfare i gusti di ogni componente mantenendo un sound chiaro e caratteristico.

Per il lancio del primo singolo nasce la collaborazione con il management “Sorry Mom!”, con cui gli Almariva lavoreranno per l’uscita dell’EP d’esordio.

Almariva – “Fa freddo anche al mare”

🔊 Listen to this