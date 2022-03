(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Allontanamento figli, Gribaudo (PD):”Sentenza storica della Cassazione sul caso Massaro, a tutela di donne e minori”

“La Corte di Cassazione con una sentenza storica censura nuovamente la teoria della sindrome di alienazione parentale, stabilisce che i minori hanno diritto a essere ascoltati e stigmatizza i prelevamenti coatti come non conformi allo stato diritto. Una vittoria frutto del coraggio di Laura Massaro che ha lottato fino in fondo, per i suoi diritti e di suo figlio, e delle avvocate di Differenza Donna”.

Lo dichiara la deputata dem Chiara Gribaudo

“L’allontanamento dei figli dalle madri vittime di violenza del partner o coniuge rappresenta troppo spesso una minaccia o persecuzione da parte del padre. Il diritto alla bigenitorialità è stato spesso realizzato con l’allontanamento del minore dalla figura della madre sulla base della cosiddetta sindrome dell’alienazione parentale, teoria ampiamente smentita, secondo la quale un figlio rifiuterebbe un genitore perché condizionato dall’altro. Con questa sentenza si mette al centro l’interesse del minore, viene bandito l’uso della forza e un orientamento ascientifico purtroppo diffuso nelle corti italiane. Il prelevamento coatto – conclude Gribaudo – costituisce un fattore deterrente per le donne vittime di violenza a denunciare oltre a creare lacerazioni profonde nello sviluppo di un minore che lo subisce.”

Roma, 24 marzo 2022