(AGENPARL) – sab 25 settembre 2021 All’M9 di Mestre la cerimonia di apertura di “60, 160, 1600”, l’evento organizzato dall’Associazione nazionale marinai d’Italia per celebrare il triplice anniversario

Si è svolta oggi, sabato 25 settembre, la cerimonia di inaugurazione di “60-160-1600” l’evento organizzato dal gruppo Associazione nazionale marinai d’Italia di Mestre ‘Adolfo Benin’ in occasione del sessantesimo anniversario della sua costituzione. Una ricorrenza abbinata ai 160 anni dalla fondazione della Marina Militare e ai 1600 dalla nascita di Venezia.

Da qui l’idea di organizzare la manifestazione illustrata questo pomeriggio all’Auditorium dell’M9 di Mestre, alla presenza dell’assessore comunale alla Promozione del territorio. All’appuntamento sono intervenuti il presidente nazionale dell’Anmi Pierluigi Rosati e quello della sezione di Mestre, Roberto Martinelli, oltre ad autorità civili e militari.

Da domenica 26 Settembre al 10 ottobre, come è stato spiegato dagli organizzatori, le sale del museo saranno aperte alla cittadinanza per la mostra “Sopra e sotto le acque: storie di navi, naviganti ed eroi” che propone al pubblico un’esposizione di modellini navali e simulatori. Fino al mese di dicembre sono in programma anche una serie di incontri e conferenze di carattere storico-culturale e altre iniziative che avranno come comune denominatore il tema dell’acqua e del mare.

Le celebrazioni del triplice anniversario sono state organizzate in collaborazione con il Centro Studi Storici di Mestre, il Museo M9, gli Amici l’Associazione Betasom, la Scuola Grande di San Rocco, la Scuola Navale Militare Francesco Morosini, l’Istituto Tecnico Nautico Sebastiano Venier e l’Istituto Alberghiero Andrea Barbarigo.

Venezia, 25 settembre 2021

