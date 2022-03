(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 All’istituto comprensivo 8 dieci carriole della cerimonia in memoria delle vittime del Ponte Morandi al Parco della Pace

Saranno utilizzate per l’orto didattico scolastico

Dieci carriole utilizzate per la messa a dimora al Parco della Pace dei 43 alberi in memoria delle vittime del Ponte Morandi sono state consegnate all’istituto comprensivo 8 di Vicenza. A riceverle alcuni alunni e insegnati della scuola primaria Prati, in rappresentanza dell’intero istituto.

Alla consegna erano presenti l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, il consigliere comunale Roberto Cattaneo, tra i promotori dell’iniziativa svolta domenica 13 marzo al Parco della Pace alla quale avevano preso parte anche numerosi alunni dell’istituto comprensivo 8, e la dirigente scolastica Catia Coccarielli.

“Sono grata – ha affermato l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – per questo dono: le carriole saranno adesso utilizzate dalle scuole dell’istituto comprensivo 8 per l’orto didattico. Oltre ad essere molto utili alle attività dei “giardinieri provetti”, ricorderanno loro l’esperienza vissuta della commemorazione per le vittime del Ponte Morandi”.

L’iniziativa al Parco della Pace è stata promossa dalle amministrazioni comunali di Vicenza e Genova, dal Comitato per le Vittime Ponte Morandi, dall’associazione Noi per Voi di Masone, che ha fornito le carriole, e dalla Pro loco Postumia di Vicenza.

“Questa donazione è il frutto della collaborazione – ha concluso il consigliere Roberto Cattaneo – con l’Associazione Noi per Voi di Genova che continuerà con altre iniziative da realizzare anche con l’ospedale San Bortolo”.

“I bambini – ha concluso la dirigente scolastica Catia Coccarielli – potranno vedere crescere nel corso degli anni, nel Parco della Pace, gli alberi da loro messi a dimora. Le carriole donate ai diversi plessi del nostro istituto sono un simbolo, ma anche un ausilio alle attività di outdoor education che in questi mesi saranno realizzate in un più ampio progetto di attenzione e cura per l’ambiente”.