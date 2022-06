Allievi Toscana – Migheli si laurea campione regionale

Indicatore (Ar) – Giornata trionfale a Indicatore in provincia di Arezzo per la famiglia Migheli. Infatti al mattino nella prova esordienti del primo anno Marco Migheli è risultato il migliore conquistando il successo. Sette ore più tardi nella stessa località si è svolto il Campionato Toscano allievi ed è stato il fratello Gerolamo Manuele Migheli a conquistare il successo regolando sul traguardo del Trofeo Roberto Barbagli organizzato dal Pedale Toscano, quattro compagni di fuga. Un quintetto che ha dato vita a una bella fuga mettendo fuori gioco tutti gli altri per poi contendersi il successo e l’ambita maglia in volata, dove l’empolese è stato il più forte di tutti. Naturalmente giornata di grande festa anche per il direttore sportivo del Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, Massimo Migheli, papà di Marco e Gerolamo Manuele e per il presidente della società empolese Alberto Mazzoni. Ai posti d’onore due aretini Del Cucina e Bertini che assieme al vincitore a Pavi Degl’Innocenti e Bufalini, hanno fatto parte del quintetto protagonista della prova regionale.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Gerolamo Manuele Migheli (V.C. Empoli) Km 81,400, in 2h06’, media Km 37,569; 2)Riccardo Del Cucina (Fosco Bessi); 3)Francesco Bertini (Olimpia Valdarnese); 4)Giulio Pavi Degl’Innocenti (Uc Empolese); 5)Davide Bufalini (Uc Donoratico); 6)Nannini a 1’10”; 7)Iacchi a 1’51”; 8)Di Riccio; 9)Ferruzzi; 10)Lavorini.

Antonio Mannori