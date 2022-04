(AGENPARL) – sab 16 aprile 2022 Allerta per vento forte lungo la costa e la pianura limitrofa

La Protezione Civile del Comune di Venezia comunica che il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un’allerta per vento forte previsto lungo la costa e sulla pianura limitrofa dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 16 aprile, fino alle ore centrali di domani, domenica 17 aprile.

Si raccomanda di prestare attenzione, in particolare, nelle aree alberate, nei pressi di cantieri e impalcature e durante la navigazione in laguna e in mare e di vincolare gli oggetti mobili a rischio caduta al suolo.

Venezia, 16 aprile 2022

