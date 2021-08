(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 09 agosto 2021

Allerta per ondate di calore previste da lunedì 9 a mercoledì 11 agosto 2021

Il Ministero della Salute ha diramato, per la giornate di oggi, lunedì 9, domani, martedì 10 e mercoledì 11 agosto 2021, un Avviso di Allerta per le ondate di calore che interesseranno anche Cagliari.

Il codice di allerta è di livello 1 ed è caratterizzato dal colore giallo, per le giornate del 9 e 10, con temperature che si attesteranno tra i 25 °C e i 38 °C, mentre per la giornata di mercoledì 11 il codice di allerta è di livello 2, caratterizzato dal colore arancione, con temperature che arriveranno a ridosso dei 40°C.

Il livello 2 scatterà perché le temperature saranno particolarmente elevate e le condizioni meteorologiche tali da poter avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Verranno allertati i servizi sanitari e sociali.

Con preghiera di diffusione

🔊 Listen to this