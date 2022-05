(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 ALLARGAMENTO UE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): PERCHÉ UCRAINA SÌ E KOSOVO NO?

“Le tante, giustissime aperture da parte di politici italiani e non all’ingresso dell’Ucraina nell’UE mi lasciano un po’ di amaro in bocca… perché l’Ucraina sì e il Kosovo – che aspetta addirittura ancora di essere riconosciuto da 5 Paesi membri dell’UE – no? Bisogna essere invasi per vedersi riconosciuto lo status di candidati UE? Anche la stessa presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen ha ieri dichiarato, in occasione della giornata dell’Europa, che la Commissione punta a dare il suo parere a giugno sulla candidatura a membro dell’UE di Kiev. E allora, Presidente von der Leyen, mi rivolgo direttamente a Lei: si è per caso dimenticata anche Lei del Kosovo e delle decine di anni di attesa? E per i Balcani occidentali cosa stiamo facendo? Concediamo subito lo status all’Ucraina naturalmente, ed altrettanto immediatamente al Kosovo. Non trova sarebbe giusto finalmente?”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

🔊 Listen to this