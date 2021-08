(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Si apre una nuova settimana all’insegna del relax e della cultura ai Musei Reali

Alla scoperta di Cipro e delle sale auliche di Palazzo Reale:

tutti gli appuntamenti in programma ai Musei Reali

Torino, 17 agosto 2021. Si apre una nuova settimana all’insegna del relax e della cultura nella splendida cornice dei Musei Reali: ecco le iniziative rivolte al grande pubblico di turisti e torinesi che potranno approfittare delle aperture straordinarie serali e delle numerose visite speciali in programma nel fine settimana.

Visite speciali

Le mostre in corso

Il fascino millenario di Cipro, cuore del Mediterraneo e ponte tra Oriente e Occidente, è protagonista della mostra internazionale Cipro. Crocevia delle civiltà, che si terrà fino al 9 gennaio 2022 nelle Sale Chiablese, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Torinoe curata da Luca Bombardieri, docente di Archeologia cipriota, ed Elisa Panero, curatrice delle collezioni archeologiche dei Musei Reali. Si tratta di un’occasione unica per lasciarsi conquistare da una delle isole mediterranee più misteriose, il cui incanto è a tutt’oggi immutato: mitica culla di Afrodite, che nasce dalla spuma del mare cipriota, l’isola è crocevia di scambi commerciali e approdo di culture differenti in cui si forma la moderna concezione del mondo mediterraneo. La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). I biglietti possono essere acquistati su [www.museireali.beniculturali.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=4%3dAZIYC%26H%3dF%26E%3d8dIY%26r%3dYJZ4f%267%3d9wP2J_uweq_67_4rVv_D7_uweq_5B5GlJ-6F.pQ5MfX.z6w_NctS_Xr6_uweq_5B6_ITyb_TiM_4rVv_E5C_NctS_XGTgmnrho_4rVv_DV5bV_ITyb_S8Ypo_uweq_5aDWN_NctS_XGTgjrma_NctS_XGS9T_4rVv_DV60lsblk_ITyb_S8XHf_uweq_5aE5HYdaS_WADz_hK_c180_mF_WADz_gPhWb.WfSJScEFVT.BJXTCZVeUWKWI.Nd_c180_mFTbRASSkZF-VL-TZK-gIXJA2d7mBQSeA_WADz_gP_ITyb_S8XHO_uweq_5aE5MZcgCg.XPT_NctS_XGS9Nc_ITyb_S8Yplairl%26g%3dI7Jy9D.EhP%26uJ%3d4WHU6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) o su [www.coopculture.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=3%3d0bPXB%26J%3dM%26D%3d7fPX%26q%3daQY3h%26D%3d8vR9I_tylp_59_AqUx_K6_tylp_4DBFkL-CE.oSBLeZ.75v_PjsR_Zy5_tylp_4DC_HS1i_ShO_AqUx_L49_PjsR_ZNSfwpcdy_AqUx_KU4dX_HS1i_R7awZ_tylp_4cKVJ_PjsR_ZNSfttXW_PjsR_ZNR8d_AqUx_KU5BndXvm_HS1i_R7ZOQ_tylp_4cL4DifLO_gCyv_rM_NwHB_XB_gCyv_qRSSl.OKKeOQHigNA.Xf_NwHB_XBiU9GTf.9Bb_dwyE_oBKURE9T_dwyE_o0i8B1c9txu_gCyv_qqXf2dK9ThE7_gCyv_qqXfSQHHT_dwyE_naXyOERXXP_NFEv_XtyY_NFEv_Xtwf_NFEv_XuU0_NFEv_YSndZ_gCyv_qrUtbzARTZPK_gCyv_rPWcsu_HS1i_R7ZO0_tylp_4cL4IjeR9q.ZAP_PjsR_ZNR8Xe_HS1i_R7awWWstW%26f%3dKDIxAK.DgR%262I%3d3YOT5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Allestita nello Spazio Scoperte al secondo piano della Galleria Sabauda, fino al 7 novembre il pubblico può ammirare la mostra dossier Come parla un ritratto. Dipinti poco noti delle collezioni reali. L’esposizione presenta opere poco note della Pinacoteca e di Palazzo Reale che permettono di seguire l’evoluzione della ritrattistica di corte dal tardo Cinquecento alla metà del Settecento. Alcuni dipinti sono esposti per la prima volta dopo interventi conservativi eseguiti dalle restauratrici dei Musei Reali. Studi e ricerche sono stati condotti in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino. La visita alla mostra è compresa nel biglietto di ingresso dei Musei Reali.

Nel Medagliere Reale è prorogato fino al 5 settembre il percorso Il Volto delle Donne. L’altra faccia della storia. Nato da un progetto di ricerca avviato nel 2019 con il sostegno di Soroptimist Torino, questa prima tappa della ricerca mira a studiare il ruolo dei personaggi femminili attraverso la lente delle collezioni numismatiche dei Musei Reali. Si propone quindi di ritrovare e rinnovare nella memoria del pubblico l’immagine di una selezione di figure femminili, talora donne importanti nella storia antica e moderna, più spesso emblema di come la figura della donna, pur frequentemente esaltata e immortalata, sia stata molte volte un semplice simbolo ideale e immateriale che travalica la donna reale.

Il percorso è fruibile anche online sul sito dei Musei Reali: un percorso virtuale per conoscere alcune figure femminili che hanno contribuito a fare la Storia [http://www.museireali.beniculturali.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=5%3dMTRZO%26B%3dO%26F%3dJXRZ%264%3dSSaFZ%26F%3d09JA_Jfsk_Up_Hlue_R1_Jfsk_TuMHO.2KD7xHz319.w739xM1JFJpB4.A9_Hlue_R1%266%3d2KDNrR.979%269D%3dSFVO3p1vU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

La Biblioteca Reale

Caffè Reale

MUSEI REALI TORINO[www.museireali.beniculturali.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=3%3dIb7XK%26J%3d4%26D%3dFf7X%26z%3da8YBh%26u%3d1l9a85Rp_Hb1P_Sl_PQsa_Zf_Hb1P_RqUwM.xSs5tPe1wG.b5yGcKwRuHlJi.95%26B%3dmK4TcR.yCt%2694%3dY1VEa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Orari

I Musei Reali sono aperti dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18).

I Giardini Reali sono aperti con ingresso gratuito dal martedì alla domenica, dalle ore 8.45 alle 18.45.

Le Sale Chiablese, che ospitano la mostra Cipro. Crocevia delle civiltà, sono aperte dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18).

Dal 23 agosto la Biblioteca Reale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13.

Accesso con Certificazione verde Covid-19In ottemperanza alle disposizioni governative previste per tutti i luoghi di cultura italiani (D.L. 23 luglio 2021 n. 105), dal 6 agosto 2021 è richiesta la Certificazione Verde (Green Pass) per accedere al complesso dei Musei Reali, corredata da un documento di identità valido. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con una certificazione medica specifica. In mancanza di Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere ai Musei e il biglietto acquistato non sarà rimborsato. Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID consultare il sito [www.dgc.gov.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=0%3d0WReB%26E%3dO%26K%3d7aRe%26q%3dVSf3c%26F%3d8c4vEvMA_OSvk_Zc_KlzR_U1_OSvk_YhPHT.f0x.DqO.4Q%26f%3dFFPx6M.KgM%264P%3d3TQa5&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Il Green pass non è necessario per l’ingresso ai Giardini Reali e alla Corte d’Onore, salvo che in occasione di eventi in cui siano previsti accredito e prenotazione obbligatoria (concerti, serate musicali).

Rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: è obbligatorio indossare la mascherina; lungo il percorso sono disponibili dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori.

Biglietti Intero: 15 euro

Ridotto visitatori da 18 a 25 anni: 2 euro

Gratuito: minori di 18 anni; persone con disabilità e un loro accompagnatore; insegnanti con scolaresche e guide turistiche con gruppi; personale del Ministero della Cultura; possessori di Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, tessera ICOM.

L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

Mostra Cipro. Crocevia delle civiltàIntero (Cipro + Musei Reali): 25 euro

Ridotto (Gruppi con prenotazioni, insegnanti, convenzioni): 13 euro

Ridotto visitatori da 11 a 25 anni: 7 euro

Ridotto visitatori da 11 a 25 anni (Cipro + Musei Reali): 7 euro

Gratuito per i minori 11 anni, insegnanti con scolaresche, guide turistiche, personale del Ministero della cultura, membri ICOM, disabili e accompagnatori, possessori dell’Abbonamento Musei, della Torino + Piemonte Card e della Royal Card.

L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

I biglietti possono essere acquistati su [www.museireali.beniculturali.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=8%3dBX7cD%26F%3d4%26I%3d9b7c%26s%3dW8d5d%26u%3d6e5aCxNp_MUwP_Xe_LQxT_Vf_MUwP_WjQwR.qOs0mLe6pC.b0rCcPpNuMeFi.Dx%268%3dmPwPcW.r9t%26Dw%3dU1a8W&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) o su [www.coopculture.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=A%3dLUBfN%26C%3d9%26L%3dIYBf%263%3dTCgEa%26z%3d9o2fF8Ku_PetU_ao_IV1d_Sk_PetU_ZtN2U.qFtNqLqR9Ij.G8%265%3drS7MhZ.26y%26G7%3dR6dHT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Per ulteriori informazioni:

