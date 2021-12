(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 “Alla scoperta del Natale. Caccia al tesoro invernale per bambini curiosi”, sabato 18 e domenica 19 dicembre

Due itinerari nei musei della città, in centro storico e a Monte Berico

“Alla scoperta del Natale. Caccia al tesoro invernale per bambini curiosi è il nuovo itinerario didattico ideato dopo il successo del primo evento di questo genere proposto a Vicenza in occasione della giornata nazionale delle famiglie al Museo del 10 ottobre scorso – sottolinea l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Sappiamo benissimo che questo non è un periodo facile a seguito dell’andamento della situazione pandemica che sta peggiorando, purtroppo. Abbiamo comunque voluto proporre, durante le festività, un’occasione di divertimento e di approfondimento nelle sedi museali del circuito cittadino che ben si adattano ad accogliere il pubblico più giovane. Crediamo che in questi momenti di difficoltà la cultura possa offrire una boccata di ossigeno e contribuisca alla rigenerazione dello spirito e dell’anima”.

Sabato 18 e domenica 19 dicembre i Musei civici di Vicenza (Palazzo Chiericati e Museo del Risorgimento e della Resistenza), insieme ai partner del circuito museale (Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum, Museo Diocesano, Museo del Gioiello e con il Museo del Santuario di Monte Berico) proporranno due diversi itinerari che prevedono attività didattiche. L’iniziativa è curata da Scatola cultura.

Sabato 18 dicembre l’itinerario coinvolgerà il Museo del Santuario di Monte Berico e il Museo del Risorgimento e della Resistenza dove è previsto l’arrivo con la consegna del premio. Sono quattro i turni previsti alle 10, 11, 14.30 e 15.30.

Domenica 19 dicembre l’itinerario si snoderà, dalle 10 alle 16.30, nel centro storico tra Palazzo Chiericati, Museo Diocesano, Museo del Gioiello, Palladio Museum e Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari. L’arrivo di ciascun turno sarà a Palazzo Thiene.

I partecipanti potranno entrare gratuitamente nelle sedi museali, ritirando il kit entro le 14.30.

Programma delle attività

Sabato 18 dicembre – Itinerario Monte Berico

Santuario di Monte Berico – Museo

“L’ora dei magi”

Il racconto al museo di Monte Berico dedicato al tempo di Natale, che desidera ripercorrere le orme dei Magi. Qual è il loro luogo d’origine? Come mai hanno deciso di fare un viaggio tanto lungo e faticoso? In groppa ai loro cammelli hanno percorso deserti, monti e pianure… I loro doni che cosa vogliono regalare anche a noi che viviamo l’esperienza natalizia più di due millenni dopo il loro arrivo a Betlemme? Forse già sapete che i Magi erano molto sapienti e che coltivavano in particolare le scienze naturali e la matematica. Proprio per questo motivo, vi faremo scoprire uno strumento raro e prezioso che serve a misurare il tempo, ma non è un semplice orologio, ed è custodito tra i tesori d’arte e d’ingegno a Monte Berico. Al termine del racconto, ci sarà un momento creativo e “scientifico” da vivere assieme ad altri partecipanti al percorso.

Museo del Risorgimento e della Resistenza

“A Natale puoi…”

Le famiglie saranno invitate a scoprire il Museo del Risorgimento e della Resistenza e l’affascinante storia delle corrispondenze dal fronte attraverso un coinvolgente percorso che li porterà a comprendere che… a Natale anche la guerra si doveva fermare.

La visita si conclude con un’attività laboratoriale in cui si creano dei fantastici biglietti di auguri di Natale.

Domenica 19 dicembre – Itinerario centro storico

Museo civico di Palazzo Chiericati

“Quel fantastico trio!”

Alla scoperta dei protagonisti della magica notte di Natale in compagnia di Maria, Giuseppe e Gesù bambino… e un asinello e un bue. A Palazzo Chiericati le famiglie impareranno cos’è l’ “iconografia” e si divertiranno a scoprire molti segreti nascosti nelle opere.

È previsto un laboratorio alla fine del percorso.

Museo Diocesano

“Segui la luce!”

Il Museo Diocesano di Vicenza propone l’attività “Segui la luce!”. Attraverso un vivace gioco inseguendo la scia luminosa tracciata dalle brillanti opere del Museo, le famiglie giungeranno alla luce scoprendo il variegato mondo delle lucerne e il loro timido bagliore. Quando il buio era buio, anche una flebile fiammella di lucerna diventava sole, lo stesso sole con cui gli artisti descrivono pittoricamente il Bambino di cui ricordiamo la nascita il giorno di Natale. Preparate gli occhiali bruniti: sarà un’attività “Accecante”!

Il percorso è curato dai Servizi Educativi del Museo Diocesano in collaborazione con l’artista Franco Mastrovita.

L’attività potrà essere svolta dalle famiglie in autonomia (dalle 10 alle 16.30), con l’eventuale supporto degli operatori museali.

Museo del Gioiello

“Cristalli… di neve!”

Che Natale sarebbe senza neve? Spesso non ce ne accorgiamo, ma la natura ci regala veri e propri gioielli, spesso talmente piccoli da essere visibili solo al microscopio! La storia del cristallo di neve inizia in una nuvola. Quando inizia a scendere verso terra attraversando l’aria, diventa man mano sempre più grande, assumendo forme sempre più complesse. Più lunga è la sua strada, più la sua forma sarà affascinante. Ma ogni strada è diversa ed ecco perché non esiste un cristallo uguale all’altro. Si sa, i gioielli più preziosi sono sempre unici e irripetibili. Al Museo del Gioiello scopriremo gioielli creati da abili orafi che si sono ispirati alla natura e agli incredibili disegni dei cristalli di neve. In laboratorio si potrà scegliere la forma del cristallo preferito e personalizzarlo con materiali scintillanti, trasformandolo in una decorazione unica.

Turni: 10 – 11.15, 11.30 – 12.45, 13.30 – 14.45, 15 – 16.15, 16.30 -17.45

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari

“Una laguna di stelle”

Alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari le famiglie si faranno guidare dalla luce brillante delle stelle per percorrere un magico viaggio nel tempo del Natale.

Una straordinaria mappa di Venezia del 1500 diventerà il punto di imbarco per compiere un itinerario verso una terra lontana, luogo di uno straordinario evento. Disegni e dipinti, mappe e cartoline, artisti e viaggiatori accompagneranno i partecipanti che saranno invitati a scoprire curiosi dettagli tra le opere del piano nobile del Palazzo, utilizzando un kit contenente un racconto e delle schede gioco.

L’attività può essere svolta in autonomia, con l’eventuale supporto degli operatori museali, dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).

Palladio Museum

“Accendi l’albero”

Il Palladio Museum ha un cuore verde: un grande albero di gelso che ci ricorda l’importanza della produzione della seta nella Vicenza del Rinascimento. In questa stagione, però, le sue bellissime foglie da verdi diventano gialle, ed entro Natale cadono tutte lasciando i rami completamente spogli.

Per restituire nuova luce all’albero, vi invitiamo a costruire degli originali lumini e ad appenderli al ramo che preferite: chi lo dice che l’albero di Natale dev’essere un abete?

L’attività può essere svolta in autonomia, con l’eventuale supporto degli operatori museali, dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).

