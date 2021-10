(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Alla Rocca ritorna la Festa della Castagna della Vab

Domenica 31 ottobre tutti in piazza Castello alla Rocca per gustare la regina dell’autunno, la castagna, e scoprire tanti altri prodotti tipici

Dopo un anno di stop causa Covid, a Montemurlo ritorna lafesta della castagna, promossa dalla Vab Montemurlo con il patrocinio e la collaborazione del Comune. La manifestazione, giunta quest’anno alla 27esima edizione, si svolgeràdomenica 31 ottobre in piazza Castello alla Rocca. Un ghiotta occasione per gustare “le frugiate” e tante altre altre specialità enogastronomiche. A partire dalla fine di ottobre, fino alla fine di novembre, infatti, il borgo della Rocca diventa “capitale” dei frutti tipici dell’autunno: s’inizia con la castagna e si finisce con la festa dell’olio che finalmente quest’anno si potrà svolgere, come da tradizione, nella terza domenica di novembre.

La festa della castagna si svolgeràdalle ore 14 alle 20. Le castagne saranno cotte nella grande padella di un metro e settanta centimetri di diametro, una delle più grandi della Toscana. Inoltre si potranno gustare il castagnaccio, i necci e dai panini con salsiccia e salumi, il tutto annaffiato con il vino novello delle colline montemurlesi. Alle ore 17 si svolgerà il concorso per la castagna più grossa.

«Un tempo nella nostra civiltà contadina, dopo una giornata lavorativa passata nei campi, ci si riuniva la sera intorno al cammino, e nella padella venivano cotte le castagne,tra racconti degli anziani e racconti. La festa della castagna vuole far rivivere e ricordare questo tempo lontano, ma anche sottolineare il valore del bosco e dei suoi frutti, dove la Vab svolge la sua attività a difesa della natura»spiega il presidente dell Vab, Valerio Palandri« Siamo felici di poter tornare a festeggiare anche la festa della castagna, uno degli appuntamenti irrinunciabili dell’autunno a Montemurlo – aggiunge il sindaco Simone Calamai- Dopo la pausa forzata dello scorso anno, l’auspicio è che si possa tenere sotto controllo la pandemia e ritornare cosi a vivere normalmente»

La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative anti- contagio. All’interno della manifestazione è obbligatorio l’uso della mascherina.

Le foto si riferiscono alle edizioni pre- Covid

Montemurlo,26/10/2021

Fabiana Masi

