(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Alla “Giulio Cesare” di Mestre al via il corso “Pronto soccorso a scuola – Kids save lives”

Alla fine non sarà una materia che apparirà nella pagella scolastica, ma potrebbe rivelarsi, per ognuno dei giovani partecipanti, molto utile nel corso della proprio vita. Ha preso il via, all’istituto “Giulio Cesare” di Mestre, il corso “Pronto soccorso a scuola – Kids save lives”, promosso dall’Associazione “Amici del cuore”, in collaborazione con il 118 Suem dell’ospedale “All’Angelo” di Mestre.

Alla lezione inaugurale, presenti, tra gli altri, gli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, la presidente dell’associazione “Amici del cuore”, Marilena Lazzarini.

“E’ sempre bello – ha sottolineato l’assessore Besio – quando la vita quotidiana entra nella realtà scolastica. E’ un’iniziativa che trovo particolarmente utile, e faccio perciò i complimenti a chi la sta rendendo possibile, ovvero la scuola ‘Giulio Cesare’, gli ‘Amici del cuore’ ed il Suem 118 dell’ospedale di Mestre.”

Mestre, 19 novembre 2021

