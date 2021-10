(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 Alla giornalista Rai Giovanna Botteri il premio “Paolo Rizzi” alla carriera

È stato consegnato all’inviata Rai Giovanna Botteri, che in questi mesi ha raccontato l’evoluzione della pandemia Covid-19 direttamente da Pechino, il premio giornalistico alla carriera “Paolo Rizzi”, riconoscimento istituito nel 2010 per ricordare la firma del Gazzettino e del giornalismo veneziano. La cerimonia si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 2 ottobre, a Ca’ Dolfin, nell’aula magna “Silvio Trentin” dell’Università Ca’Foscari di Venezia. Per l’Amministrazione comunale presente l’assessore all’Università.

Il premio è pensato dall’associazione culturale “Paolo Rizzi”, nata nel 2009 con lo scopo di mantenere alto il ricordo del giornalista e critico d’arte ed è presieduta dal 2020 da Piergiorgio Baroldi, succeduto a Rina Dal Canton. Tra i premiati, importanti nomi del giornalismo italiano come Alvise Zorzi, Gian Antonio Stella, Massimo Fini, Isabella Bossi Fedrigotti, Ferruccio de Bortoli, Ezio Mauro, Bruno Vespa. Il premio è patrocinato dall’Ordine dei giornalisti del Veneto, dal Gazzettino, dal Comune di Venezia e dalla Regione Veneto e torna nel 2021, dopo l’edizione del 2020 svolta solo online.

Giovanna Botteri è attualmente corrispondente Rai dalla Cina, dal Giappone e dai paesi del sud est asiatico. È nata a Trieste nel 1957 e si è laureata con lode in Filosofia, per poi conseguire un dottorato alla Sorbona. Dopo un inizio nei quotidiani locali “Il Piccolo” e “Alto Adige” è entrata a far parte della sede Rai di Trieste. Qui si è affermata come inviata di punta dell’azienda seguendo i principali avvenimenti in prima linea sui teatri dei conflitti internazionali, come l’ex Jugoslavia, l’Albania, il Kosovo, ma anche il Sud Africa e l’Iran. Da inviata in Iraq, nel 2003, è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi.

