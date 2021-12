(AGENPARL) – dom 05 dicembre 2021 ALLA BIBLIOTECA BASSANI LA MOSTRA DI MARIA CHIARA BERTI: “IL SEGRETO DI UN BUON DISEGNO? OSSERVARE, IMMAGINARE E SAPERSI EMOZIONARE”

Ferrara, 5 dic – “Osservare, studiare la realtà, esercitarsi, semplificare, mescolare elementi, sperimentare. Ma soprattutto: saper immaginare ed emozionarsi”. Sono i segreti del mestiere dell’illustratrice, svelati dall’artista ferrarese Maria Chiara Berti: alcune sue opere sono esposte da ieri alla biblioteca Bassani in una mostra dal titolo ‘Parole Illustrate’. Berti espone anche, proprio in questo periodo, alla prestigiosa mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia di Sarmede (Treviso).

Le opere ‘ferraresi’ visibili alla Bassani compongono un ricco collage lungo la parete che conduce alla sezione per ragazzi. Si tratta di decine di disegni che “danno vita ad un mondo che nasce dalle emozioni delle parole”, associato ad alcuni stralci de “Le città invisibili” di Italo Calvino e a cui si aggiungono anche particolari libri realizzati dall’autrice con una tecnica a ritaglio che compone suggestivi quadri di carta in tre dimensioni a ogni sfogliare di pagina.

L’artista ieri ha tagliato simbolicamente il nastro della sua esposizione, in un evento in cui ha raccontato la sua arte, i suoi maestri ispiratori (in primis il celebre disegnatore Giovanni Manna), le tecniche di disegno. Nell’occasione si è esibito il cantante emiliano Icio Caravita, la cui ‘colonna sonora’ ha fatto da sfondo alle parole usate da Calvino per descrivere la città di Zaira, titolo di un’opera della stessa Maria Chiara Berti che ritrae un’immagine di donna che evoca e contiene diversi elementi raccontati dallo scrittore: gli strappi delle reti da pesca, i tre anziani seduti sul molo a rammendarle, il mare, i bastioni. La mostra è aperta (fino all’8 gennaio) negli orari della biblioteca: da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 15 alle 18,30.

🔊 Listen to this