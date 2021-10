(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 ALITALIA: PEREGO (FI), SI CHIUDE SIPARIO, MA CONSAPEVOLI CHE ITA SCRIVERÀ FUTURO

“74 anni di storia di Alitalia, una compagnia che ha portato il Made in Italy in giro per il mondo, in fondo è lo specchio del nostro paese: bella, eccentrica, stravagante se penso alle opere d’arte che ospitava nel suoi uffici, imperfetta come solo noi sappiamo essere, ma è stata la nostra casa volante, l’aereo degli italiani. Si chiude il sipario e penso sia giusto così, consapevoli che ITA scriverà il futuro dell’aviazione italiana, magari meno romanitco ma sicuramente più efficiente. Un grazie sincero a tutte le donne e gli uomini che ci hanno accompagnato (a me 300 volte negli ultimi 3 anni) in questo lungo viaggio di 74 anni”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego.

