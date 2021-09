(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 Alitalia, la solidarietà dei piloti di Canadair Fit-Cisl ai lavoratori della compagnia

Roma, 28 settembre – “I piloti di Canadair impiegati dalla Babcock Mcs Divisione Ala Fissa, aderenti alla Fit-Cisl, desiderano esprimere tutta la loro solidarietà e vicinanza a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della nostra storica compagnia di bandiera, azienda che ha fatto scuola nel mondo rappresentando per tutti, nel settore, un punto di riferimento grazie alle persone che con dedizione ed impegno vi lavorano, portando con orgoglio la bandiera italiana nel globo”. Ne dà notizia la Fit-Cisl, aggiungendo che: “I piloti del servizio antincendio credono che la professionalità rappresenti un investimento, non un costo: non si getta via né si compra in svendita. Siamo a fianco di tutti i lavoratori Alitalia in questo delicatissimo momento”.

