(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 Alitalia, Campomenosi (Lega): bene discontinuità riconosciuta da Ue, ora avanti per tutela lavoratori

Bruxelles, 10 set – “Il fatto che la Commissione Europa abbia riconosciuto alla nuova Ita la discontinuità rispetto alla vecchia Alitalia è una buona notizia, che corona mesi di intenso lavoro da parte del Ministro Giorgetti e del Governo. La pronuncia della Commissione Europea serve per avviare una nuova fase per il nostro trasporto passeggeri e mettere al riparo l’operazione da possibili ricorsi di compagnie concorrenti di fronte alla corte di giustizia Ue. Come ricordato da Matteo Salvini, ora è fondamentale andare avanti con impegno per tutelare tutti i lavoratori, che in questo momento difficile hanno bisogno di risposte concrete e di unità da parte di tutte le forze politiche. È importante che le politiche Ue cambino rotta, perché negli anni passati la risoluzione delle crisi del comparto del trasporto passeggeri è stata condizionata da norme europee sulla concorrenza sbagliate e ingiuste. Oltre alla vertenza Alitalia, crisi che sono ancora in corso, come AirItaly, i cui lavoratori aspettano risposte. Il Paese ha drammaticamente bisogno di un trasporto aereo forte, che sappia rispondere alle esigenze di mobilità sia per la continuità territoriale sia per le regioni dove lo stato delle infrastrutture mette costantemente in crisi la circolazione”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, componente della commissione Trasporti.

