(AGENPARL) – PINAROLO PO (PV), mar 10 novembre 2020 APPUNTAMENTO IL GIORNO SABATO 15 DICEMBRE ALLE ORE 15.00 PRESSO LA BIBLIOTECA PER LA PRESENTAZIONE DELLA FIABA
“ALI DI VETRO”
LABORATORIO CREATIVO:
CREIAMO LE NOSTRE FARFALLE CON L’AUTRICE MARIELLA BARBIERI
FACCIAMO MERENDA INSIEME
LA CARTA DA RICICLO E’ LA BENVENUTA!
TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NELLA LOCANDINA ALLEGATA
Fonte/Source: https://www.comune.pinarolopo.pv.it/it-it/appuntamenti/ali-di-vetro-presentazione-libro-e-laboratorio-creativo-66407-1-0cbeefac4fc9ab00ecd09f983aa9f9f6