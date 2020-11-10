martedì, Novembre 10, 2020
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Agenparl

ALI DI VETRO – PRESENTAZIONE LIBRO E LABORATORIO CREATIVO

by Redazione00

(AGENPARL) – PINAROLO PO (PV), mar 10 novembre 2020 APPUNTAMENTO IL GIORNO SABATO 15 DICEMBRE ALLE ORE 15.00 PRESSO LA BIBLIOTECA PER LA PRESENTAZIONE DELLA FIABA
“ALI DI VETRO”

LABORATORIO CREATIVO:
CREIAMO LE NOSTRE FARFALLE CON L’AUTRICE MARIELLA BARBIERI

FACCIAMO MERENDA INSIEME

LA CARTA DA RICICLO E’ LA BENVENUTA!

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NELLA LOCANDINA ALLEGATA

Fonte/Source: https://www.comune.pinarolopo.pv.it/it-it/appuntamenti/ali-di-vetro-presentazione-libro-e-laboratorio-creativo-66407-1-0cbeefac4fc9ab00ecd09f983aa9f9f6

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