(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 Abbott Nutrition is recalling powdered infant formula produced at its Sturgis, MI facility. Know what products are under the current recall.

Know What Baby Formula Products Are Being Recalled

If you use powdered infant formula, be aware! The Food and Drug Administration (FDA) is recalling certain Similac, Alimentum and EleCare powdered infant formulas. They are investigating the risk of Cronobacter infections in the products from Abbott Nutrition’s facility in Sturgis, Michigan, which could result in illness or death. If you use any of these products, you can:

Check if your powdered formula is part of the recall through the product lot code on the bottom of the item.

Ask questions or get help directly from the FDA.

Contact your healthcare provider or call 911 to seek immediate care if your infant is experiencing any symptoms.

[Check FDA’s Full List of Recalled Baby Formula](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VWKTn71jghY_W1F50tC9cggrlW78L4Hk4HbWftN3Z5rbf5VfgNV3Zsc37CgLMvW58pKrC1V80klW1dVrVh5TGlpCW17R28B10LqbrW92Y-3G8XGfw-W8QRDjG7Mm_n8V5y6_t81vKlXW2K84v97hvblQVlS3rn5Cn8dcN8JvJv0L0FQ5W5Rmrdv7_sY6hN8D7NSsFL0JQW9fJWQ12wNgT8N1yYnnGBPjRJW6k88mC37BpNGW4TVmZ58pyW49W9jLFyW7LQK2XW5Mh0x08rLtCRW3mgXPB55Yg0mW7vyxBP6zcq9CW1TSxtK7hdBcbN4Hpmyt9VRk2W2wTgqM68gMtbW8BLVWC7LQ4cgW6v_Kpm8HZ03YW17FBvS7ZlJsMW2qd_SY3fvM-vW8fNRwn4ynFrRW6l7tV-6f4jJZW7Wy0z73nq84_W3jqvqH1jj0hvW7pbhhQ5r1pnZW6hrs_-39rLtBW2KntdF35BXhsW1P0TSW77HD4QW93_F516Ps58lW4xTQVQ3k67WNW7nGTVJ71BKghW8sTMWq72fw8dW6P7S073JG8CqW75GXdz6DTBVtW5BgQ_m9cs9bGW8GCNTz313ZklW7_6xc74xyMytW1mQcCL3kNwPq38111)

Concerned about other products? Stay safe from potential harm and [learn about the latest FDA recalls](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VWKTn71jghY_W1F50tC9cggrlW78L4Hk4HbWftN3Z5r9G3q3nJV1-WJV7CgLCpW74Tb517_kCsxW4kNPW-33h3WdN570v834S8m4Vrvf7s49v1QKVXxhXr7PNF7tVzsqVs5FDYqFW19jzwP8jxk12W94hbj111S0v9N9fyDB_7kB4bVjbZXt657mL1W9h9nnn8lQNM9W3W_cP16LVKy6W12zXlC8P9jf8W6Nj28G4Q7zpPW6SHQXY5Kq9YhW33lW7D1RxCPQW7vP0mK6-cTvTW15CLPr3qNZ7dW70RPtT50rKFTW63zf9S4NG2ssW89-4qZ7Lz7VVW4HY9xH3sWMXHW8YG8Dg3mzNzrW5CRrw58wfjDL3pM71).

