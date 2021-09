(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 So(g)no un’impresa femminile.

Ridisegnarne i confini con una PdL.

INVITO CONFERENZA STAMPA

mercoledì 15 settembre ore 14:00

Sala stampa Camera dei Deputati – Via della Missione, 6 Roma

Alla luce dell’attenzione posta sull’imprenditoria femminile dal Governo nell’ultima Legge di Bilancio e degli obiettivi europei contenuti nel PNRR, è impensabile che, cosa sia oggi “impresa femminile”, sia regolato da una legge del 1992 che esclude da tale definizione tutte quelle imprenditrici che non detengono almeno il 60% della propria impresa. Del resto, più di 1 pmi su 5 è guidata da donne.

Per questo, si è reso necessaria la predisposizione di una proposta di legge per modificare e integrare la normativa di riferimento, adeguandola a una realtà lavorativa e imprenditoriale che negli anni si è evoluta riscontrando un sempre maggiore intervento e contributo da parte delle donne e, voluta, affinchè le imprenditrici riescano davvero ad accedere a incentivi, sgravi fiscali e contributi previsti a loro sostegno.

Presentazione proposta di legge “Modifiche ed integrazioni della Legge 25 febbraio 1992, n. 215, in materia di Azioni positive per l’imprenditoria femminile”

INTERVENGONO:

Elena Murelli – Deputata Lega e prima firmataria della PDL

Silvia Fregolent – Deputata Italia Viva (tbc)

Alessandra Gallone – Senatrice Forza Italia

Vincenza Frasca – presidente Gruppo Donne Confimi Industria

Viste le restrizioni per evitare il contagio da covid 19 si ricorda che è necessario l’accredito e che per accedere alla Sala Stampa della Camera sarà richiesto di esibire il Green Pass.

