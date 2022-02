(AGENPARL) – mar 18 gennaio 2022 Una gara di cucina tra studenti per premiare il miglior piatto con

CORTONA (AR) – Una gara di cucina per individuare e premiare il miglior piatto a base di

carni bianche. La sfida ha coinvolto gli alunni dei due istituti alberghieri “Vegni-Capezzine” di

Cortona e “Vasari” di Figline Valdarno che hanno partecipato al contest “#AtavolaconAlemas

– Christmas Edition” e che hanno dato vita ad un’inedita competizione a distanza all’insegna

dei sapori della tradizione. Questa iniziativa è stata promossa e sostenuta dall’azienda

cortonese Alemas, punto di riferimento in Toscana nel settore avicolo, con l’obiettivo di

stimolare la sperimentazione ai fornelli attraverso l’ideazione, la preparazione e la

condivisione di ricette capaci di unire tradizione e creatività, con l’unico requisito richiesto di

utilizzare le carni bianche della tradizione natalizia.

Il contest ha trovato la partecipazione e il coinvolgimento di numerosi allievi di “Vegni-

Capezzine” e “Vasari” che, coordinati rispettivamente dai professori Ilaria Gioia e Shady

Hasbun, hanno colto l’invito a mettersi alla prova e hanno condiviso le loro ricette sui social

network. Gli studenti hanno curato ogni fase della preparazione del piatto, partendo

dall’ideazione e dalla scelta degli ingredienti per arrivare fino all’impiattamento, proponendo

tante idee originali con le carni bianche e vivendo così un’occasione di formazione e di

crescita utile per il loro futuro percorso professionale. Ogni singola ricetta è stata poi valutata

da una giuria con esperti di cucina e di comunicazione che hanno considerato parametri quali

“Attinenza al tema”, “Idea e originalità”, “Abbinamento dei gusti” e “Estetica e presentazione”

per arrivare così a definire la classifica finale che ha registrato la vittoria di Martin

Mencaroni, Emma Passeri e Francesco Rizzo del “Vegni-Capezzine” per la loro faraona

natalizia con patate americane e salsa d’uva al miele. Il secondo posto è spettato invece a

Martina Cappelletti, Andrea Debolini e Lapo Ghelli del “Vasari” per un’insalata di cappone

con cavolo rosso, guacamole e maionese di ribes, mentre sul terzo gradino del podio si sono

piazzate due ricette ex aequo: i ravioli cinesi ripieni di cappone creati da Irene Garcea e

Lucrezia Giusti del “Vasari” e il petto d’anatra con salsa di melograno e patate realizzato da

Giuseppe Collini, Andrea Polese, Alessandro Prutean e Christian Ughetti del “Vegni-

Capezzine”. I vincitori riceveranno ora un attestato e, soprattutto, saranno inseriti in un

ricettario sulle ricette del Natale a base di carni bianche che verrà realizzato e condiviso da

Alemas sulle proprie pagine social. «La volontà di “#AtavolaconAlesmas” – spiega Andrea

Lazzeri, responsabile di produzione e logistica di Alemas, – era di stimolare la creatività in

cucina e la condivisione di idee, partendo dalle carni bianche tradizionali del Natale.

Ringraziamo i professori Shady Hasbun e Ilaria Gioia per aver aderito all’iniziativa e per aver

coinvolto i loro ragazzi che hanno dimostrato preparazione e professionalità nel realizzare

tante ricette di altissima qualità che hanno reso particolarmente impegnativa la scelta dei

vincitori».

Cortona (Ar), martedì 18 gennaio 2022

